أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 3-9-2022.. واشتعال عيار 21



صعود جديد في بورصة المعادن الدولية شهدها سعر الذهب اليوم عالميا ليواصل مكاسبه الطفيفة، ويشتعل معها أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 3-9-2022 في تعاملات اليوم الصباحية بسوق الصاغة المحلية، على خلفية ارتفاع سعر الأوقية والطلب على المعدن محليا.

ووفقا لنادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية سابقا، فإن سعر الذهب واصل أرباحه بقيمة 3 جنيهات اليوم، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 1110 جنيهات للجرام مقارنة بالتعاملات أمس التى سجلت 1107 جنيهات، غير مضاف إليها المصنعية.

سعر الذهب في مصر

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 3-9-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1270 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 مواصلة أرباحه بقيمة 3 جنيهات صباح اليوم، ليبلغ 1270 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1110 جنيهات)

وارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 كباقي الاعيره بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1110 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (952 جنيهًا)

وربح سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة 3 جنيهات ليسجل 952 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم ( 8880 جنيها)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بقيمة 24 جنيها ليسجل نحو 8880 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

كما استفاد سعر أوقية الذهب عيار 24 بتلك الارتفاعات لتبلغ 39370 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.270 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1713 دولارا.