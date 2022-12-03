أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 3-12-2022.. وعيار 21 يقترب من 1600 جنيه بدون مصنعية

اقتربت أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 3-12-2022 من تخطي حاجز 1600 جنيه للجرام الواحد بعد اشتعالها في سوق الصاغة بمختلف المحافظات بشكل جنوني في التعاملات الصباحية ، على خلفية صعود سعر الدولار أمام الجنيه ، بالتزامن مع ارتفاع الطلب على المعدن الأصفر محليا وتحرك سعر الأوقية عند مستويات 1800 دولار.

وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية لـ “المال” ، إن سعر الذهب قفز مجددا في سوق الصاغة بنحو 20 جنيها، لتسجل أسعار الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر ، نحو 1595 جنيها للجرام، بعد تسجيله امس نحو 1575 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب اليوم

وترصد جريدة “المال” فى التقرير التالي برصد أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 3-12-2022:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1806 جنيهات)

اشتعال جديد شهده سعر جرام الذهب عيار 24 بقوة ليربح نحو 20 جنيها ، وهو الأعلى سعر في مصر خلال التعاملات الآن ليبلغ 1806 جنيهات للجرام الواحد.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1595 جنيها)

كما واصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 قفزاته الكبيرة بشكل غير تاريخي بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1595 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1380 جنيهًا)

وارتفع بقوة سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة محليا ليسجل 1380 فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (12760 جنيها)

وبلغت أرباح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 160 جنيها ليصل إلى 12760 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وصعد سعر أوقية الذهب عيار 24 لنحو 55955 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.806 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما سجل سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم قبل إغلاقها للإجازة الأسبوعية نحو 1800 دولار.

وربحت أوقية الذهب خلال التعاملات الأسبوعية نحو 45 دولارا للأوقية لتحافظ على مكاسبها، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب محليا.