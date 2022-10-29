أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 29-10-2022.. وعيار 21 يسجل مستوى تاريخيا

واصلت أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 29-10-2022 اشتعالها لليوم الرابع بقيمة تصل إلى 5 جنيهات للجرام في التعاملات الصباحية بسوق الصاغة ، على خلفية صعود سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المحلية ، بالتزامن مع ارتفاع الطلب على المعدن الأصفر محليا وتراجع المعروض.

وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية للمال ، إن الجرام قفز مجددا في سوق الصاغة ، لتسجل أسعار الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر ، نحو 1228 جنيها، بعد تسجيله أمس نحو 1223 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب اليوم

وترصد جريدة “المال” فى التقرير التالي برصد أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 29-10-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1403 جنيهات)

وقفز سعر جرام الذهب عيار 24 بقوة ليربح نحو 18 جنيها ، وهو الأعلى سعرا في مصر خلال التعاملات الآن ليبلغ 1403 جنيهات للجرام الواحد.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1228 جنيها)

واستفاد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 من ارتفاع الطلب ليرتفع بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1228 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1052 جنيهًا)

كما صعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة محليا ليسجل 1052 جنيها فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (9824 جنيها)

وربح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 144 جنيها ليبلغ نحو 9824 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وصعدت سعر أوقية الذهب عيار 24 لنحو 43493 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.403 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما سجل سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم قبل إغلاقها للإجازة الأسبوعية نحو 1658 دولارا.

وربحت أوقية الذهب خلال التعاملات الصباحية نحو 20 دولارا للأوقية لتواصل مكاسبها في اليوم الثانى بالإضافة إلى ارتفاع الطلب محليا.

وأضاف التاجر أن سعر الذهب في مصر يستفيد من صعوده عالميا، بالإضافة إلى سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المحلية والعرض والطلب محليا.