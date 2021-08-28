أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 28-8-2021.. وثبات عيار 21

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 28-8-2021 استقرارا في بداية التعاملات الصباحية بسوق الصاغة المحلية، مع ثبات سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية للمعادن منذ تعاملات أمس المسائية بعد تحقيق المعدن الأصفر جزءا من المكاسب.

وارتفع سعر الذهب الأسبوع الماضي بنحو 7 جنيهات على مدار التعاملات ، قبل أن يستقر بنهاية الأسبوع اليوم ، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 790 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره أمس ، غير شاملة المصنعية. اوقية الذهب

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 28-8-2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (901 جنيه)

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بشكل ملحوظ خلال التعاملات الآن ليسجل 901 جنيه، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (790 جنيها)

كما لم يتغير سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ليشهد ثباتا بشكل متواصل في التعاملات ليبلغ 790 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (676 جنيهًا)

فيما استقر أيضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة ليسجل 676 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6320 جنيها)

وسجل سعر الجنيه الذهب، اليوم في مصر نحو 6320 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27964 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 901 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1817 دولارًا.

يذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.