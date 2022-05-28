أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 28-5-2022.. وثبات عيار 21 عند مستوى منخفض



استقرار عند مستوى منخفض يفرض نفسه على سعر الذهب اليوم عالميا مع آخر أيام التداول قبل إغلاق البورصة العالمية للمعادن للإجازة الأسبوعية ، وتستمر معها أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 28-5-2022 في الثبات بداية التعاملات الصباحية بسوق الصاغة بمصر.

وينتظر المستهلكون الهبوط للمعدن الأصفر للقيام بالشراء سواء للزواج أو للاستثمار ، فيما لم يتغير سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي ليسجل نحو 1055 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات أمس ، غير شاملة المصنعية والتي تتراوح ما بين 70-120 جنيها للجرام.

سعر الذهب اليوم

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 28-5-2022:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1205 جنيهات)

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأقل مبيعا ثباتا بشكلا ملحوظ خلال التعاملات الآن عند مستوى 1205 جنيهات، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1055 جنيها)

أما عن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 فسجل استقرارا متواصلا في التعاملات ليبلغ 1055 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (902 جنيه)

كما لم يشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة أي تحرك ليبلغ 902 جنيه فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8440 جنيها)

كما استقر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر عند 8440 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وثبت سعر أوقية الذهب عيار 24 عند مستوى 37355 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.205 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما شهد سعر أوقية الذهب عالميًّا استقرارا فى افتتاح التعاملات اليوم عند 1854 دولارًا.

وتسود حالة من الترقب في الأسواق العالمية انتظارا لقرار الفيدرالي الأمريكي حول رفع جديد في سعر الفائدة على الدولار من عدمه وهو ما سيوضح الرؤية الخاصة بالأسواق.