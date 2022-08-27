أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 27-8-2022.. ارتفاع عيار 21

ارتفع من جديد مطلع التعاملات اليوم سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية للمعادن، وأيضًا أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 27-8-2022 بشكل ملحوظ صباح اليوم، عقب صعود سعر الذهب اليوم بالبورصة نحو 4 دولارات للأوقية الواحدة.

وبلغ مكاسب سعر الذهب اليوم في مصر بقيمة 4 جنيهات، ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعًا على مستوى الجمهورية، خاصة في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1075 جنيها للجرام، مقارنة بسعره امس التى سجلت 1071 جنيها، غير متضمنة المصنعية، والتى تحدد وفقًا لكل عيار.

الذهب يصعد في الأسواق

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 27-8-2022 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (1232 جنيهًا)

ووفقا لأسعار اليوم فقد بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الآن ، وهو الاعلى سعر في مصر بالتعاملات نحو 1232 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر، لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1075 جنيها)

وقفز سعر جرام الذهب اليوم عيار 21، بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1075 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (924 جنيهًا)

وارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرا محليا ليبلغ 927 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8600 جنيه)

وقفزت سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 8600 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 38192 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.232 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتتأثر التعاملات في البورصة العالمية للمعادن بسعر الدولار عالميا بعد انخفاضه، ليعاود سعر أوقية الذهب عالميًّا الصعود الطفيف خلال التعاملات ليبلغ 1735 دولارا.