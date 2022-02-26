أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 26-2-2022 وعيار 21 يخسر 36 جنيها في يومين

أنهت البورصات العالمية تعاملاتها الأسبوعية على ثبات في سعر الذهب اليوم مع عدم تغير سعر أوقية الذهب، لتستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 26-2-2022 وتواصل رحلة الثبات في بداية تعاملات اليوم الصباحية في محال الصاغة على مستوى الجمهورية مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

وخسر سعر الذهب علي مدار يومين نحو 36 جنيها، فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 828 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات أمس، غير متضمنة المصنعية مع استمرار عدم صعود الطلب وقيام المستثمرين ببيع المعدن الأصفر لجني الأرباح.

المشغولات الذهبية فى مصر

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 26-2-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (945 جنيها)

وشهد سعر الذهب في السوق المحلية ثباتا بداية اليوم ليستمر سعر جرام الذهب عيار 24 ، عند نفس المستوى الآن ليسجل 945 جنيها، علمًا بأنه العيار الأكثر جودة.

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 828 جنيها)

كما واصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 استقراره بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 828 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (709 جنيهات)

ولم يشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة أي تغيير على مدار اليوم وسجل 709 جنيهات في التعاملات، وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6624 جنيها)

كما سجل سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر نحو 6624 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

ولم يتغير سعر أوقية الذهب عيار 24 الذي سجل نحو 29295 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

فيما شهد سعر كيلو الذهب عيار 24 ثبات ليستمر عند 945 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وسجل سعر أوقية الذهب عالميًّا استقرارا خلال التعاملات اليوم نحو 1890 دولارًا ، ليجبر أسعار الذهب اليوم في مصر على الثبات المتواصل في ظل إعلان روسيا واوكرانيا قبولهما التفاوض.