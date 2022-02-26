اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 26-2-2022 واستقرار عيار 21

عيار 21 يسجل 828 جنيها للجرام
عمر سالم 7:20 م, السبت, 26 فبراير 22 7:20 م, السبت, 26 فبراير 22

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وسط تذبذب كبير على مدار تعاملات الأيام الماضية سجل سعر الذهب اليوم في البورصة العالمية للمعادن استقرارا في منتصف التعاملات ، بعد تراجعها صباحا ، لتثبت معها أسعار الذهب في مصر السبت 26-2-2022 في سوق الصاغة المحلية ، بعد إغلاق وتوقف التعاملات بالبورصة العالمية للإجازة الأسبوعية اليوم.

ومن المقرر أن تغلق البورصة العالمية للمعادن أبوابها على مدار يومين متتاليين للإجازة، ويستقر معها سعر الذهب في مصر خلال اليومين، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 828 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات أمس، غير شامله المصنعية.

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سعر الذهب

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 26-2-2022:

سعر جرام الذهب عيار 24 (946 جنيهات)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة ثباتا بشكل ملحوظ خلال التعاملات الآن ليسجل 946 جنيهات، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (828 جنيها)

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 استقرارا بشكل متواصل لليوم الثاني في التعاملات ليبلغ 828 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

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سعر جرام الذهب عيار 18 (710 جنيهًا)

كما لم يشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة أى تغيرات ليبلغ 710  جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم ( 6632 جنيها)

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6632 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

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سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 29295 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 946 آلاف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1890 دولارًا للأوقية بعد هبوطها مساء امس بنحو 12 دولارات للاوقية مع صعود سعر الدولار ليهبط معها أسعار الذهب اليوم في مصر .

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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