أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 26-11-2022.. عيار 21 يقفز 15 جنيهًا للجرام



أنهت بورصة المعادن العالمية تداولاتها الأسبوعية على ثبات ملحوظ في أوقية الذهب، فيما اشتعلت داخل الأسواق المحلية أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 26-11-2022 بشكل جنوني، لتسجل أعلى مستويات على الإطلاق، وسط انهيار في الطلب على المعدن الأصفر.

وكشفت مصادر في شعبة الذهب بالغرفة التجارية، لـ”المال” أن سعر الجرام قفز صباح اليوم بنحو 15 جنيهًا، حيث بلغ عيار 21 الأكثر مبيعًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1430 جنيها للجرام، بعد صعوده أمس عند 1415 جنيها، غير متضمنة المصنعية، والتى تتراوح ما بين 60 الى 120 جنيها للجرام.

سعر الذهب في سوق الصاغة

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 26-11-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1625 جنيها)

وقفز صباحا سعر جرام الذهب عيار 24 الاعلى سعرا بشكل عنيف ، في تعاملات اليوم ، ليبلغ 1625 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1430 جنيها)

15 جنيها قيمة مكاسب سعر الذهب عيار 21 فقد شهد ارتفاع ليحافظ على مكاسبه مثل باقي الأعيرة بالتعاملات ليبلغ 1430 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1227 جنيهًا)

واضافت المصادر ان سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة سجل أعلى مستوي في تاريخه، وهو العيار الأقل جودة والأكثر تشكيلًا ليبلغ 1227 جنيهًا فى التعاملات؛ كما أنه العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري والأكثر في حساب المصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم (11440 جنيها)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 11440 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وصعد سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 50375 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.625 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

كما استقرت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1753 دولارا في التعاملات الاسبوعية للبورصة العالمية.