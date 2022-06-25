أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 25-6-2022.. وتراجع الطلب على عيار 21

أنهت البورصة العالمية للمعادن تداولاتها الأسبوعية على ثبات سعر أوقية الذهب عالميا ، لتواصل أيضا أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 25-6 -2022 استقرارها في بداية التعاملات في سوق الصاغة المحلية ، قبل أن تغلق السوق المحلية أيضا للإجازة الأسبوعية غدا.

وتراجع سعر الذهب محليا أمس بشكل ملحوظ قبل أن يعاود ثباته ، بالتزامن مع انخفاض الطلب في السوق المحلية ، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1004 جنيهات للجرام، وهي نفس أسعاره صباح اليوم ، غير شاملة المصنعية.

سعر الذهب اليوم

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 25-6-2022:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1150 جنيها)

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا في مصر والأقل مبيعا ، استقرارا فى تعاملات اليوم ، ليبلغ نحو 1150 جنيها، كما أنه العيار الأعلى جودة والأقل تشكيلا في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1004 جنيهات)

كما استقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 العيار الأكثر مبيعا وانتشارا على مستوى الجمهورية عند مستويات منخفضة ليسجل 1004 جنيهات لكل جرام.

سعر جرام الذهب عيار 18 (860 جنيهًا)

ولم تتغير أسعار جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا ليبلغ 860 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري والأكثر تشكيلا.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8032 جنيها)

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8032 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

واستقر سعر أوقية الذهب عيار 24 عند مستوى منخفض لتبلغ نحو 35650 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

كما أن استقر سعر كيلو الذهب عيار 24 ليبلغ حوالي 1.150 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1826 دولارًا.