أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 24-9-2022.. وثبات عيار 21

بعد هبوط كبير في سعر الذهب عالميا عاود المعدن الثبات مع عدم وجود تداول في البورصة العالمية للإجازة الأسبوعية، ليستقر أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 24-9-2022 بشكل متواصل علي أمس واليوم بسوق الصاغة المحلية مع ترقب الأسواق لتأثير ثبات سعر الفائدة من جانب البنك المركزي.

وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن هناك تذبذب في الأسعار مع عدم استقرار سعر الدولار عالميا ومحليا، فيما يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1140 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره خلال أمس، غير شاملة المصنعية.

سعر الذهب اليوم في مصر

وتقوم “المال” فى التقرير التالي برصد أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 24-9-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1300 جنيها)

ووفقا لشعبة الذهب بالقاهرة فإن سعر جرام الذهب عيار 24 شهد استقرار بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 1300 جنيه، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1140 جنيها)

واستقر صباحا سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 مثل باقي الأعيرة ، وببلغ 1140 جنيها للجرام؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (975 جنيهًا)

فيما لم يتغير سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل قيمة في مصر ليبلغ 975 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (9120 جنيها)

كما حافظ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر على مستوياته ليبلغ نحو 9120 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 40300 جنيه، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.300 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

كما أن سعر أوقية الذهب عالميًّا سجل استقرار التعاملات اليوم نحو 1656 دولارًا للأوقية بعد هبوطها لاقل سعر منذ الحرب الروسية الأوكرانية.