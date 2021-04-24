أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 24-4-2021.. وتراجع عيار 21

عاودت أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 24-4-2021 تراجعها بشكل طفيف في التعاملات الصباحية ليتخلي عن أعلى سعر سجله المعدن الأصفر في شهرين ، بالتعاملات بسوق الصاغة في السوق المحلية ، متأثرة بهبوط سعر الذهب اليوم؛ على خلفية تراجع أوقية الذهب ببورصة المعادن.

وشهد سعر الذهب اليوم في مصر تراجعًا بقيمة جنيه، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا ورواجًا في السوق المصرية نحو 779 جنيهًا للجرام، مقابل 780 جنيهًا للجرام، أمس، غير شامل المصنعية. سعر الذهب

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم السبت 24-4-2021.

سعر جرام الذهب عيار 24 (896 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 تراجعًا خلال التعاملات الآن بقيمة 3 جنيهات ليسجل 896 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر؛ لأن جودته هى الأعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (779 جنيهًا)

فيما انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل ملحوظ ليسجل 779 جنيهًا، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (667 جنيهًا)

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 666 جنيهًا فى التعاملات، اليوم؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6232 جنيهًا)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6232 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27767 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ نحو 896 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

سعر أوقية الذهب بالدولار

سجلت أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية اليوم نحو 1777 دولارًا في التعاملات.

سعر الذهب يهبط بعد تسجيله ارتفاعا 2% خلال أسبوع

وتراجع سعر الذهب بنهاية تعاملات الأسبوع ، بعد تسجيله ارتفاعا كبيرا بواقع 2% خلال الأسبوع الماضي على خلفية هبوط السندات الأمريكية والدولار الأمريكي ، ليعوض جزءا من خسائره أمام العملة الأمريكية.

يُذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.