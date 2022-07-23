أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 23-7-2022.. وعيار 21 يعوض خسائره

أغلقت البورصة العالمية للمعادن تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم عالميا ، لتتأثر معها أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 23-7-2022 وترتفع في بداية تعاملات اليوم في سوق الصاغة المحلية، بالتزامع مع ترقب رفع سعر الفائدة الأمريكية الأسبوع الجاري.

وكشف نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن سعر الذهب ارتفع جنيهين اليوم، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 990 جنيهًا للجرام، مقارنه بأسعاره أمس، غير متضمنة المصنعية والتي تحدد وفقا لكل عيار.

سعر جرام الذهب اليوم

وتنشر بوابة “المال نيوز” في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 23-7-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1130 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 ارتفاعًا طفيفًا صباح اليوم، ليبلغ 1130 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (990 جنيها)

فيما حافظ سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 على مستوياته المرتفعة كباقي الأعيره في التعاملات ليبلغ 990 جنيها، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (847 جنيهًا)

وربح سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة نحو جنيهين، ليسجل 847 جنيهًا في التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (7920 جنيها)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليسجل نحو 7920 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

كما تأثر سعر أوقية الذهب عيار 24 خلال التعاملات لترتفع وتسجل نحو 35030 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.130 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا بنهاية تعاملات مساء امس الى نحو 1725 دولار ، وتغلق البورصة العالمية تداولاتها اليوم وغدا الاحد للاجازة الاسبوعية