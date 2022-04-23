ارتفاع طفيف سجلته أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 23-4-2022 في بداية تعاملاتها اليومية بالتزامن مع إغلاق البورصة العالمية للمعادن تعاملاتها للإجازة الأسبوعية على هبوط سعر الذهب بنحو 8 دولارات للأوقية الواحدة إلا أن تحرك سعر الدولار أمام الجنيه ساهم في ارتفاع الذهب محليا.

وارتفع سعر المعدن الأصفر بالسوق المحلية بقيمة 5 جنيهات صباح اليوم، فيما بلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1090 جنيها للجرام، مقارنة بأسعار الجرام مساء أمس التي سجلت 1085 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتي تحدد وفقا لكل عيار وتختلف من شركة لأخرى.

سعر الذهب

وترصد بوابة “المال نيوز” أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 23-4-2022 في التقرير التالي..

سعر جرام الذهب عيار 24 (1248 جنيها)

جنيهان هما قيمة الزيادة في سعر جرام الذهب عيار 24 الآن، ويسجل أعلى سعر في مصر خلال التعاملات ليبلغ 1248 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1090 جنيها)

كما تحول سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ، من الهبوط الى الارتفاع مثل باقي الأعيره بشكل طفيف في التعاملات ليبلغ 1090 جنيها، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (935 جنيهًا)

وصعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا محليًا ليبلغ 935 جنيهًا في التعاملات، وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8720 جنيها)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 8720 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 إلى نحو 38688 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.248 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتتأثر التعاملات في البورصة العالمية للمعادن بالحرب الروسية الأوكرانية ليسجل سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو نحو 1936 دولارا.