أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 22-1-2022.. واستقرار عيار 21

أغلقت البورصة العالمية للمعادن تعاملاتها الأسبوعية على استقرار في سعر الذهب اليوم بعد صعودها نحو 1.20% على مدار تداولات الأسبوع، لتثبت معها أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 22-1-2022 في منتصف جلسة اليوم في جميع محال الصاغة بمختلف المحافظات.

ويستمر سعر الذهب اليوم على مستوياته خلال تعاملات اليوم ، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 803 جنيهات للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات الصباح، غير متضمنة المصنعية مع استمرار عدم صعود الطلب. أسعار الذهب في مصر

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 22–1-2022:

سعر جرام الذهب عيار 24 (917 جنيها)

وشهد جرام الذهب عيار 24 ثباتا اليوم ليسجل أعلى سعر بين الأعيرة، ليستمر عند مستوى 917 جنيها، علمًا بأنه العيار الأكثر جودة.

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 803 جنيهات)

كما استقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل ملحوظ خلال التعاملات ليبلغ 803 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (687 جنيهًا)

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة ثباتا وعدم تغير ليسجل 687 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6424 جنيها)

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم، في مصر نحو 6424 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وشهد سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27426 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

ولم يتغير سعر كيلو الذهب عيار 24 ليستمر عند 917 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وسجل سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1836 دولارًا..

فيما كشف البنك المركزي المصري عن أسباب ارتفاع أسعار الذهب اليوم وسعر النفط في الأسواق العالمية على مدار تعاملات الأسبوع الحالي ، ما صاحبها ارتفاع في الأسواق المصرية خلال الأسبوع الحالي منذ يوم الأربعاء الماضي لأعلى سعر في شهرين.

ووفق النشرة الأسبوعية الصادرة عن البنك المركزي المصري حول أداء الأسواق العالمية ، كشف عن أسباب التعافي الأخير في أسعار الذهب اليوم عالميا، جاء نتيجة ضعف الدولار، العملة الأمريكية، التي سجلت أدنى مستوى لها على مدار 6 أسابيع، بالإضافة إلى الارتفاع غير المسبوق لمستويات التضخم.

وأشار المركزي إلى ارتفاع أسعار الذهب بنسبة تصل إلى 1.19%، وصعود أسعار النفط بنسبة 5.27%، وذلك على مدار جلسات الأسبوع الحالي.