أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 21-5-2022.. وعيار 21 يرتفع 15 جنيها

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 21-5-2022 ارتفاع طفيف صباح اليوم بالتزامن مع إغلاق البورصة العالمية للمعادن تعاملاتها للإجازة الأسبوعية على صعود سعر الذهب عالميا بنحو 5 دولارات للأوقية الواحدة مع تذبذب المعدن طوال الأسبوع نتيجة رفع سعر الفائدة.

وكشف نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب سابقا، أن الذهب في مصر ارتفاع سجل مكاسب بقيمة 15 جنيها، ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية نحو 1020 جنيها للجرام، مقارنة بأسعار الجرام مساء أمس التى سجلت 1005 جنيهات، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 21-5-2022 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (1160 جنيها)

وأضاف نجيب أن جرام الذهب عيار 24 الآن صعد بقوة ويسجل أعلى سعر في مصر خلال التعاملات الآن ليبلغ 1160 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1020 جنيها)

كما عاود سعر جرام الذهب اليوم عيار 21، الارتفاع مثل باقي الاعيره بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1020 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (870 جنيهًا)

وارتفع أيضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا محليا ليبلغ 870 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8160 جنيها)

وقفزت سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 8160 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35960 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.160 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستفادت التعاملات في البورصة العالمية للمعادن من هبوط سعر الدولار عالميا ليرتفع سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم لتسجل نحو نحو 1845 دولار.