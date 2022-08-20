أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 20-8-2022.. وتراجع عيار 21

تراجع جديد في سعر الذهب اليوم مع نهاية التداولات الاسبوعية بالبورصة العالمية للمعادن، وينخفض معها أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 20-8-2022 في مستهل التعاملات الصباحية بسوق الصاغة المحلية في مصر بعد خسارة أوقية الذهب نحو 9 دولارات ليغلق السوق العالمي على تراجع.

وهبطت الأسعار محليا متأثره بالهبوط بأوقية الذهب، ليخسر الجرام نحو جنيهين في التعاملات، ويسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر نحو 1075 جنيها للجرام، مقارنة بسعره أمس التى سجلت 1077 جنيها، غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب اليوم

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 20-8-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1230 جنيها)

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 الأقل مبيعا خلال تعاملات الأسبوعية، ليسجل 1230 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1075 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 انخفاض ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1075 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا ومبيعا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (922 جنيهًا)

وتراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا ليسجل 922 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري والأكثر تشكيلا.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8600 جنيه)

وفقد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 16 جنيها ليتراجع ويسجل 8600 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وانهارت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 38130 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.230 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتراجعت سعر أوقية الذهب عالميًّا بشكل ملحوظ خلال التعاملات اليوم نحو 1747 دولار علي مدار التعاملات اليوم وامس.

يذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تتأثر بسعر المعدن الاصفر عالميا بعد قيام المستثمرين في البورصة العالمية ببيع مالديهم من ذهب للاستثمار في السندات الامريكية بعد ارتفاع سعر الدولار عالميا.