أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 2-7-2022.. وعيار 21 يواصل الصعود

أغلقت البورصة العالمية للمعادن تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم لتعوض جزءا من خسائرها أمس، فيما تأثرت أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 2-7-2022 لترتفع نسبيا في مطلع تعاملات اليوم الصباحية في سوق الصاغة المحلية.

وكشف نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن سعر الذهب ربح صباح اليوم جنيهين، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 991 جنيها للجرام، مقارنة بأسعاره أمس، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب اليوم

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 2-7-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1136 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 قفزة صباح اليوم، ليبلغ 1136 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (991 جنيها)

وارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 كباقي الأعيرة بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 991 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (852 جنيهًا)

وربح سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة نحو جنيهين، ليسجل 902 جنيه فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم ( 7928 جنيها)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليسجل نحو 7928 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

كما تأثر سعر أوقية الذهب عيار 24 خلال التعاملات بنحو 35216 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.136 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1811 دولار بعد انخفاضها امس لأقل من 1800 دولار وسط تذبذب في سعر الأوقية قبل أن تغلق التداولات على ارتفاع للإجازة الأسبوعية اليوم وغدا الأحد.