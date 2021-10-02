أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 2-10-2021.. وعيار 21 يسجل 770 جنيها

توقع عدد من التجار والمتعاملين بالذهب مواصلة المعدن الأصفر رحلة صعود خلال الأيام المقبلة بعد رحلة هبوط عنيفة منتصف الأسبوع الماضي ، قبل أن تعاود الصعود وتغلق أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 2-10-2021 على استقرار ملحوظ نهاية تعاملات الأسبوع في السوق المحلية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 770 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات مساء امس ، غير شامله المصنعية ، وسط تأكيدات أن الوقت الحالى هو الأنسب للشراء والتجارة في الذهب محليا.

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 2-10-2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (881 جنيها)

عيار 24 الأعلي قيمة في مصر واصل استقراره في التعاملات صباح اليوم ليسجل 881 جنيها، علمًا بأنه العيار الأفضل جودة والأقل انتشارا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (770 جنيها)

كما شهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ثباتا في التعاملات ليبلغ 770 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (660 جنيهًا)

فيما لم يتغير سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة والذي شهد ثباتا ليبلغ 660 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6160 جنيها)

وسجل سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر نحو 6160 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27311 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 881 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1750 دولارًا.

وتلقي سعر الذهب دعما من هبوط سعر الدولار عالميا ليصحح مساره ويعوضا جزءا من خسائره عالميا ومحليا وسط تراجع في الطلب محليا رغم تسجيل المعدن الاصفر مستويات منخفضه.