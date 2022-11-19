أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 19-11-2022.. وعيار 21 يقفز 25 جنيها للجرام

واصل المعدن الأصفر اشتعاله بشكل قوي في السوق المحلية مع ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 19-11-2022 بمحال الصاغة على مستوي الجمهورية متأثره بتراجع المعروض وارتفاع الدولار وبالتزامن مع تحرك سعر الأوقية نحو الصعود في تعاملات البورصة العالمية للمعادن.

وعلمت المال من شعبة الذهب والمعادن بالاتحاد العام للغرف التجارية ، أن سعر الجرام ربح نحو 25 جنيها مساء أمس وهو نفس افتتاحية اليوم ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 1290 جنيها ، مقارنة بتعاملات صباح أمس التى سجلت 1265 جنيها، غير متضمنة المصنعية.

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 19-11-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1475 جنيها)

قفزة جنونية في المعدن الأصفر حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 بقيمة نحو 25 جنيها على مدار اليوم وأمس ، ليبلغ 1475 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1290 جنيها)

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 أعلى سعر في تاريخه خلال التعاملات ليبلغ 1290 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1106 جنيهات)

وربح سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة 25 جنيها صباحا ليسجل 1106 جنيهات فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم ( 10320 جنيها)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بقيمة 200 جنيه ليسجل نحو 10320 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

كما تأثر سعر أوقية الذهب عيار 24 بتلك الارتفاعات بنحو 45725 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.475 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفع سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم لنحو 1764 دولارا.

واستفاد سعر الذهب في مصر من تحرك سعر الدولار أمام الجنيه، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الأوقية في تعاملات البورصة الدولية بالتزامن مع انخفاض المعروض محليا ليصل عند أعلى مستوي له في التاريخ.