أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 19-11-2022.. وتراجع عيار 21

انخفضت منتصف تعاملات اليوم أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 19-11-2022، في سوق الصاغة المحلية، بعد هبوط أوقية الذهب في آخِر أيام التداولات الأسبوعية في بورصة المعادن الدولية بعد خسارتها حوالي 10 دولارات مساء قبل إغلاقها للإجازة الأسبوعية.

فيما علمت “المال” من شعبة الذهب والمعادن في الغرفة التجارية أن سعر الذهب شهد هبوطًا بقيمة 3 جنيهات، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1287 جنيهًا للجرام، مقارنة بأسعاره خلال تعاملات أمس التى سجلت 1290، غير شاملة المصنعية، والتي تتراوح ما بين 80 و120 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب اليوم

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 19-11-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1472 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة تراجعًا بشكل ملحوظ خلال التعاملات الآن ليسجل 1472 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1287 جنيهًا)

أما سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 فشهد هبوط طفيف في التعاملات ليبلغ 1287 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1103 جنيهات)

كما شهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة انخفاضًا بقيمة 3 جنيهات ليبلغ 1103 جنيهات فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (10296 جنيهًا)

فيما هبط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 10296 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 45632 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.472 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وأغلقت البورصة العالمية للمعادن تداولاتها الاسبوعية على هبوط ملحوظ، وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا في التعاملات اليوم نحو 1753 دولارًا.