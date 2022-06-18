أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 18-6-2022.. وعيار 21 يفقد 3 جنيهات

انخفضت جميع أعيرة المعدن الأصفر على خلفية هبوط سعر أوقية الذهب في آخر أيام تداولات بورصة المعادن العالمية صباحا، ليتراجع معها أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 18-6-2022 بشكل ملحوظ خلال بداية تعاملات سوق الصاغة الصباحية بمختلف المحافظات بعد إعلان الفيدرالى الأمريكي خفض سعر الفائدة.

وأعلن الفيدرالي الأمريكي منذ يومين خفض سعر الفائدة بواقع 75 نقطة، ليرتفع سعر الذهب بأكثر من 1.7% عالميا ثم يعاود التراجع، وينخفض أيضا في مصر بواقع 3 جنيهات، ويبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر نحو 1002 جنيه للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات أمس التى سجلت 1005 جنيهات، غير شاملة المصنعية.

تراجع سعر الذهب

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 18-6-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1148 جنيها)

وخسر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 3 جنيهات، ليسجل 1148 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1002 جنيه)

وعاود سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر تراجعه في التعاملات ليبلغ 1002 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (858 جنيهًا)

وتسبب تراجع سعر الأوقية في انخفاض جرام الذهب اليوم عيار 18، وهو الأقل سعرا ليسجل 860 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8016 جنيها)

كما خسر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 24 جنيهات ليتراجع ويسجل نحو 8016 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35588 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.148 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1840 دولارا صباح اليوم.