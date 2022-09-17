أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 17-9-2022.. وعيار 21 عند مستويات مرتفعة

ثبات جديد سجلته أوقية الذهب نتيجة إغلاق بورصة المعادن وتوقف تعاملاتها للإجازة مع عدم تغير سعر الذهب اليوم عالميا ، فيما استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 17-9-2022 في بداية تعاملات اليوم بجميع محال الصاغة على مستوى الجمهورية.

وسجلت أسعار الذهب العالمية خسائر قوية على مدار الأسبوع عقب ارتفاع سعر الدولار عالميا ، فيما يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1115 جنيها، فيما لم تتغير أسعاره خلال تعاملات أمس واليوم غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب اليوم في مصر

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 17-9-2022:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1273 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا بين الأعيرة استقرارا ملحوظا خلال التعاملات ليبلغ 1273 جنيها، علمًا بأنه العيار الأكثر جودة.

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 1115 جنيها)

كما تأثر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بنظيره العالمي ليواصل ثباته بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1115 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (955 جنيهًا)

كما استقر أيضا سعر جرام الذهب عيار 18 عند مستوى 955 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8928 جنيها)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8928 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 39463 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.273 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستقر سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم عند 1676 دولارا.

واستفادت أسعار الذهب في مصر بصعود الطلب وارتفاع سعر الدولار أمام العملة المحلية في البنوك لتواصل تسجيل مستويات مرتفعة بالتزامن مع انخفاض الأوقية عالميا بقوة.