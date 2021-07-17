اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 17-7-2021 وعيار 21 يسجل 792 جنيها

مع تراجع أوقية الذهب عالميا
عمر سالم 12:11 م, السبت, 17 يوليو 21 12:11 م, السبت, 17 يوليو 21

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أنهت بورصة المعادن العالمية تعاملاتها الأسبوعية على هبوط سعر أوقية الذهب، قبل أن تنتهي التعاملات للإجازة الأسبوعية، ليتراجع معها أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 17-7- 2021، مجددا بشكل ملحوظ في بداية التعاملات اليومية الصباحية في سوق الصاغة المحلية.

وسجل سعر الذهب الآن في مصر ارتفاعا بنحو جنيه صباح، ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 792 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات أمس المسائية، غير متضمنة المصنعية التى تختلف من عيار لآخر.

المشغولات الذهبية
المشغولات الذهبية

تنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 17-7–2021:

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سعر جرام الذهب عيار 24 (905 جنيهات)

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الذي شهد تراجع طفيفا  صباحا خلال التعاملات الآن ليسجل 905 جنيهات، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (792 جنيها)

فيما لم يتغير سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في التعاملات ليبلغ 792 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (675 جنيهًا)

وهبط سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 بشكل ملحوظ  ليسجل 675 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

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سعر الجنيه الذهب اليوم (6336 جنيها)

واستقر سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر ليبلغ نحو 6336 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28058 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 905 آلاف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

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وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1813 دولارًا.

جدير بالذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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