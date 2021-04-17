اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 17-4-2021.. واستقرار عيار 21

عيار 21 يسجل 773 جنيهًا للجرام
عمر سالم 4:38 م, السبت, 17 أبريل 21 4:38 م, السبت, 17 أبريل 21

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سجلت أوقية الذهب عالميًّا حالة من الثبات فى بورصة المعادن العالمية، ليستقر معها أسعار الذهب، اليوم، في مصر السبت 17-4-2021، بشكل ملحوظ في نهاية التعاملات المسائية، في محالّ الذهب بسوق الصاغة المحلية. ولم تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر أي تغير يُذكر ليبلغ سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن، نحو 773 جنيهًا للجرام؛ وهي نفس الأسعار خلال التعاملات الصباحية اليوم غير شاملة المصنعية التى تختلف من عيار لآخر.

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 17-4-2021.

سعر جرام الذهب عيار 24 (882 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 استقرارًا خلال التعاملات الآن ليسجل 882 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته هى الأعلى.

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سعر جرام الذهب عيار 21 (743 جنيهًا)

فيما لم يتغير سعر جرام الذهب عيار 21 شكل ملحوظ ليسجل 773 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (663 جنيهًا)

وثبت سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 663 جنيهًا فى التعاملات اليوم؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6182 جنيهًا)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6182 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

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سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27343 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 882 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

سعر أوقية الذهب بالدولار

سجلت أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية اليوم نحو 1775  دولارًا ببداية التعاملات.

الوقت الحالى الأنسب للشراء مع تدني سعر الذهب في مصر

وقال خبراء إن الوقت الحالى هو الأنسب للشراء في الوقت الذي يتراجع فيه سعر الذهب، وسط توقعات بصعود في سعر المعدِن الأصفر عالميًّا ومحليًّا.

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يُذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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