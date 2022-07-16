أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 16-7-2022.. عيار 21 يواصل الخسائر

ضبابية وعدم وضوح في مستقبل سعر الذهب اليوم بعد انخفاضه المستمر عالميًا خلال تداولات البورصة العالمية للمعادن، وتراجع معه أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 16-7-2022 في بداية التعاملات الصباحيه بسوق الصاغة في مصر بشكل ملحوظ وسط تذبذب في السعر.

قال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب، إن سعر الذهب شهد هبوطًا بقيمة جنيهين، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 986 جنيهًا للجرام، مقارنة بأسعاره خلال تعاملات أمس التى سجلت 988 ، غير شاملة المصنعية، والتي تتراوح ما بين 80-120 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب اليوم

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 16-7-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1131 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة تراجع بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 1131 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (986 جنيهًا)

اما عن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 فشهد هبوط طفيف في التعاملات ليبلغ 986 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (844 جنيهًا)

كما شهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة انخفاض بقيمة جنيها ليبلغ 844 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (7888 جنيهًا)

كما انخفض سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 7888 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35062 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.131 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واغلقت البورصة العالمية للمعادن تداولاتها الاسبوعية على هبوط كبير لادني سعر منذ 3 أشهر، وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا في التعاملات اليوم نحو 1702 دولارًا .