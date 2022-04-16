أنهت البورصة العالمية للمعادن تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم ليعوض جزءا من خسائره أول أمس، وتصعد معها أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 16-4-2022 في بداية التعاملات الصباحية بسوق الصاغة المحلية ، متأثره بالحرب الروسية الأوكرانية والقرارات الاقتصادية عالميا.

وكشف نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية ، أن سعر الذهب ارتفع جنيهين صباح اليوم ، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 1017 جنيها، مقارنة بتعاملات أمس التى سجلت 1015 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب اليوم

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 16-4-2022:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1164 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الآن ارتفاعا نحو جنيهين صباح اليوم ، ليبلغ 1164 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1017 جنيها)

وارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 كباقي الأعيرة بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1017 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (873 جنيهًا)

وربح سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة جنيها واحدا ليسجل 873 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم ( 8136 جنيها)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بقيمة 16 جنيها ليسجل نحو 8136 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

كما تأثر سعر أوقية الذهب عيار 24 بتلك الارتفاعات بنحو 36052 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.164 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفع سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم لنحو 1978 دولارا.

وقفزت أوقية الذهب خلال التعاملات الصباحية نحو 4 دولارات بنهاية تعاملات البورصة العالمية أمس لتقفز معها أسعار الذهب اليوم في مصر صباحا.