أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 15-10-2022.. واستقرار عيار 21

شهد سعر الذهب اليوم عالميا استقرارا في آخر أيام تعاملاتها الأسبوعية ببورصة المعادن بلندن ، لتثبت معه أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 15-10-2022 خلال بداية تعاملات اليوم بجميع محال الصاغة على مستوى الجمهورية بعد صعود طفيف أمس الجمعة.

وربح الجرام أمس حوالى جنيهين قبل أن يستقر في تعاملات اليوم ، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1122 جنيها، وهي نفس أسعاره أمس غير متضمنة المصنعية فيما ساهم ارتفاع الطلب فى حفاظ الذهب على مستوياته وأرباحه.

سعر الذهب اليوم

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 15-10-2022:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1283 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا بين الأعيرة استقرارا ملحوظا خلال التعاملات ليبلغ 1283 جنيها، علمًا بأنه العيار الأكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 1122 جنيها)

كما تأثر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بنظيره العالمي ليواصل ثباته بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1122 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (963 جنيهًا)

كما استقر أيضا سعر جرام الذهب عيار 18 عند مستوى 963 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8960 جنيها)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8960 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 39773 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.225 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستقر سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم عند نحو 1659 دولارا ، فيما يستفيد المعدن الأصفر من تراجع الدولار أو ارتفاع الطلب وحدوث أزمات جيوسياسية.