اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 15-1-2022 واستقرار عيار 21

بنهاية تعاملات الأسبوع ثبات عيار 21 عند 795 جنيها
عمر سالم 5:34 م, السبت, 15 يناير 22 5:34 م, السبت, 15 يناير 22

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أنهت تداولات البورصات العالمية الأسبوعية اليوم السبت آخر أيام تعاملاتها بعد هبوطها صباحا لتعاود الثبات،  وتستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 15-1-2022 في منتصف تعاملات اليوم في سوق الصاغة المحلية، وسط هبوط الطلب على المعدن الأصفر خلال تعاملات اليوم.

وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية لـ “المـال” إن سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي لم يشهد أي تغير في التعاملات الآن ليسجل نحو 795 جنيها للجرام، بعد تراجعه صباح اليوم والتى سجلت نفس المستويات، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

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المشغولات الذهبية فى مصر
أسعار الذهب

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي برصد أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 15-1-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (908 جنيهات)

وأضاف نجيب ان سعر جرام الذهب عيار 24 الآن واصل ثباته في تعاملات اليوم المسائية، ليسجل أعلى سعر في مصر خلال التعاملات الآن ليبلغ 908 جنيهات، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (795 جنيها)

وأوضح نجيب أن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 لحق بغيرة من الأعيرة ليستقر بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 795 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

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سعر جرام الذهب عيار 18 (682 جنيهًا)

فيما شهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة استقرارا ملحوظا ليسجل 682 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6360 جنيها)

ولم يتغير سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6360 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

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سعر أوقية الذهب عيار 24

كما استقر سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27900 جنيه، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 908 آلاف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وظل سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال تعاملات اليوم على نفس مستوياته صباحا والتى بلغت نحو 1815 دولارا ليستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر بنهاية التعاملات.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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