أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 14-5-2022.. وعيار 21 يتراجع 5 جنيهات

هبوط جديد في سعر الذهب اليوم خلال تعاملات البورصة العالمية للمعادن ، لتتراجع أيضا أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 14-5-2022 في مستهل التعاملات الصباحية بسوق الصاغة المحلية في مصر لليوم الثالث على التوالي مع هبوط الأوقية بأكثر من 13 دولارا بنهاية تعاملات أمس.

وتأثرت الأسعار محليا بالهبوط في أوقية الذهب عالميا ، ليخسر الجرام نحو 5 جنيهات في التعاملات ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1120 جنيها، مقارنة بسعره أمس التى سجلت 1125 جنيها، غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب اليوم

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 14-5-2022:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1275 جنيها)

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 بقوة خلال تعاملات اليوم ، ليسجل 1275 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1120 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 انخفاضا عنيفا بشكل متواصل لليوم الثانى في التعاملات ليبلغ 1120 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (955 جنيهًا)

وتراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا بشكل قوي على مدار اليوم ليسجل 955 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8960 جنيها)

وخسر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 40 جنيها ليتراجع ويسجل 8960 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وانهار سعر أوقية الذهب عيار 24 لنحو 39525 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.275 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتراجع سعر أوقية الذهب عالميًّا بشكل ملحوظ خلال التعاملات اليوم لنحو 1809 دولارات على مدار التعاملات اليوم وأمس.

وتراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر نتيجة قيام المستثمرين في البورصة العالمية ببيع ما لديهم من ذهب للاستثمار في السندات الأمريكية بعد ارتفاع سعر الدولار عالميا.