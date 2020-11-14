أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 14-11-2020 وتراجع عيار 21

أغلقت البورصة العالمية للمعادن تعاملاتها الأسبوعية مساء أمس الجمعة على هبوط سعر أوقية الذهب لتتراجع معها أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 14-11-2020، بشكل طفيف في بداية التعاملات الصباحية بالسوق المحلية بالصاغة في مصر.

وسجل سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي، تراجعا بنحو جنيهين، حيث بلغ سعر الذهب اليوم في مصر، عيار 21 اليوم 823 جنيهًا، مقارنة بنحو 825 جنيها أمس غير شامل المصنعية. أسعار الذهب

وترصد المال في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 14-11-2020.

سعر جرام الذهب عيار 24 (940 جنيهًا) للجرام

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 فى بداية تعاملات اليوم 940جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 (823 جنيهًا)

هبط سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 فى بداية تعاملات اليوم 823 جنيهًا للجرام

سعر الذهب جرام عيار 18 (705 جنيهات)

فيما تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 لنحو 705 جنيهات فى بداية تعاملات سوق الذهب بمصر.

الجنيه الذهب (6584 جنيهًا)

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم، 6584 جنيهات، والذى يزِن 8 جرامات من عيار 21.

وسجلت سعر أوقية الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم إلى 1888 دولارا. أسعار الذهب في مصر

ارتفاع الدولار يهبط بسعر الذهب عالميا

وانهارت أسعار الذهب أمس مع صعود سعر الدولار عالميا وقيام بعض المستثمرين بالتوجه للاستثمار في أدوات الدين عالميا والدولار مما قلص من مكاسب الذهب الذي يعتبر الملاذ الآمن للمستثمرين. سعر الذهب

وحذر رئيسا مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي من أن التوقعات الاقتصادية تظل ضبابية مما قد يدفع الذهب للصعود خلال الأيام المقبلة.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل محليًّا وعالميًّا؛ أبرزها سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصري فى السوق المحلية والذي يشهد استقرارًا حاليا.

الذهب

كما يتأثر السعر محليًّا بتغيرات سعر الأوقية ببورصة الذهب العالمية، والتى تتغير بشكل متواصل على مدار الساعة.

ومن العوامل التي تؤثر على سعر الذهب القرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد عالميا خاصة الولايات المتحدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 24.22 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.7 % إلى 885.60 دولار، بينما صعد البلاديوم 0.5 % إلى 2342.45 دولار.