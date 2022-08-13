أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 13-8-2022.. وعيار 21 يواصل الارتفاع

صعود جديد بسعر الذهب اليوم لمستوي كبير ليواصل ارتفاعاته في تعاملات البورصة العالمية للمعادن، ويشتعل أيضا أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 13-8-2022 مجددا بشكل ملحوظ في بداية تعاملات اليوم، مع توقعات بمسار صعودي للمعدن الأصفر محليا.

كشف عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية نادي نجيب، أن جرام الذهب قفز نحو 5 جنيهات، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر نحو 1056 جنيها للجرام، مقارنة بسعر الجرام أمس التى سجلت 1051 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار وتختلف من شركة لأخري.

سعر الذهب

وترصد جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 13-8-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1210 جنيهات)

وربح سعر الذهب عيار 24 نحو 5 جنيهات، ويسجل أعلى سعر في مصر خلال التعاملات الآن ليبلغ 1210 حنيهات، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1056 جنيها)

فيما واصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ارتفاعاته مجددا مثل باقي الأعيره في التعاملات ليبلغ 1056 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (908 جنيهات)

وارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعر محليا نظرا لأنه الاقل جودة والأكثر تشكيلا ليبلغ 908 جنيهات فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8448 جنيها)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 8448 جنيها، بعد تحقيقه أرباحا نحو 40 جنيها للجنيه الواحد ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 37510 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.210 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهدت التعاملات في البورصة ارتفاعا بنهاية التعاملات الاسبوعية فيما ربح المعدن الاصفر عالميا نحو 15 دولار، ليقفز خلال التعاملات اليوم لتسجل نحو 1803 دولارات.