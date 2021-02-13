أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 13-2-2021 وتراجع عيار 21

واصلت أسعار الذهب في تعاملات بورصة المعادن العالمية اليوم تراجعها لتتهاوي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 13-2-2021، بشكل كبير على مدار تعاملات اليوم خلال بداية التداول في سوق الذهب المحلية بمحال الصاغة بمصر ليسجل الذهب اليوم أقل سعر في أسبوع.

وسجل سعر الذهب في مصر انخفاضا قدره جنيهان الآن للجرام الواحد عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا ليبلغ سعر الجرام نحو 796 جنيهات، مقارنة بنحو 798 جنيها نهاية تعاملات امس الجمعة ، غير شاملة المصنعية بمحال الذهب ولدى الصاغة. الذهب

وتنشر “المال” في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر مطلع تعاملات اليوم السبت 13-ـ2ـ2021.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 (910 جنيها)

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24، بنحو جنيهان الآن خلال التعاملات اليومية، ليسجل 910 جنيهات علمًا بأنه العيار الأعلى في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 21 (796 جنيهات)

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21، بشكل ملحوظ في منتصف التعاملات ليسجل الآن 796 جنيها، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (682 جنيهًا)

فيما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 682 جنيهًا فى التعاملات الآن في سوق الذهب؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6368جنيها)

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر 6368جنيها ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارا

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 حتي الآن ليسجل نحو 27300 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 30 جرامًا من العيار 24.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 910 آلاف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات الآن نحو 1818 دولارات.

الصاغة : الاجازة الصينيه وجني الارباح يهبطان بسعر الذهب في مصر

وهبط سعر الذهب على خلفيه الاجازة الصينية وهبوط الاقبال عالميا على خلفيه صعود الدولار واتجاه المستثمرين لشراء السندات الدولية ووجود نظرة تفاؤلية لديهم مما يساهم في تراجع أسعار الذهب اليوم

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب ، ان الطلب على المعدن الأصفر مازال ضعيفا دون المستوي ومتوقع استمرار التراجع على المدي القريب في ظل الركود الاقتصادي لحركة الشراء نتيجة ازمة كورونا وانخفاض القوة الشرائية.

يذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغير بشكل لحظي كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية، نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين بالبورصة العالمية، فيما تشهد المبيعات تراجعًا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.