اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 13-2-2021 واستقرار عيار 21 نهاية التعاملات

عيار 21 يسجل 797 جنيها للجرام نهاية اليوم
عمر سالم 8:06 م, السبت, 13 فبراير 21 8:06 م, السبت, 13 فبراير 21

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واصلت أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 13-2-2021، ثباتها بنهاية تعاملات اليوم بشكل واضح على مدار اليوم في سوق الذهب المحلية بمحال الصاغة بمصر ليستمر سعر الذهب اليوم عند أدني سعر في أسبوع ، على خلفية اغلاق البورصة العالمية للمعادن للاجازة الاسبوعية.

ويستمر وقف التداول على مدار يومي السبت والأحد للاجازة ليستقر معها سعر الذهب في مصر ، حيث سجل عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا نحو 797 جنيهات، وهي نفس اسعاره خلال بداية تعاملات اليوم، غير شاملة المصنعية بمحال الذهب ولدى الصاغة.

الذهب

وتنشر “المال” في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر نهاية تعاملات اليوم السبت 13-ـ2ـ2021

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سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 (911 جنيها)

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24، الآن خلال التعاملات اليومية، ليسجل 911 جنيهات علمًا بأنه العيار الأعلى في مصر لان جودته اعلى

سعر جرام الذهب عيار 21 (796 جنيهات)

فيما واصل سعر جرام الذهب عيار 21، الاستقرار بشكل ملحوظ في منتصف التعاملات ليسجل الآن 797 جنيها، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (683 جنيهًا)

فيما لم يتغير سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 683 جنيهًا فى التعاملات الآن في سوق الذهب؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6376 جنيها)

سعر الجنيه الذهب في مصر سجل 6376 جنيها ، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي

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سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 حتي الآن ليسجل نحو 27330 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 30 جرامًا من العيار 24.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 911 آلاف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات الآن نحو 1824 دولارات.

الصاغة : استقرار سعر الذهب في مصر حتي الأثنين المقبل

ومن المقرر ان يستمر سعر الذهب في مصر عند الاستقرار على مدار اليومين السبت والاحد لعدم وجود تداول مما يعد فرصة للشراء ، على خلفيه تراجع السعر بالتزامن مع هبوط الطلب على المعدن الأصفر في ظل الركود الاقتصادي لحركة الشراء نتيجة ازمة كورونا وانخفاض القوة الشرائية وفقا لتصريحات نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية.

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يذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغير بشكل لحظي كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية، نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين بالبورصة العالمية، فيما تشهد المبيعات تراجعًا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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