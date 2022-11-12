أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 12-11-2022.. وعيار 21 عند أعلى مستوى

واصلت أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 12-11-2022 اشتعالها بشكل كبير عند أعلي مستوي في التاريخ صباحا بمحال الصاغة، علي خلفية ارتفاع هو الأعلي في سعر أوقية الذهب منذ مارس الماضي ليكسر المعدن الأصفر حاجز 1170 دولارا للأوقية في تداولات بورصة المعادن العالمية بنهاية تعاملات الأسبوع.

وعلمت المال من شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن سعر الذهب في مصر قفز مجدداً بواقع 9 جنيهات للجرام الواحد، ليشتعل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية ويسجل نحو 1265 جنيها، مقارنة مع أسعار الجرام مساء أمس التى سجلت 1256 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب اليوم

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 12-11-2022 في التقرير التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1446 جنيها)

وشهد العيار الأعلي سعراً في مصر وهو عيار 24 صعود بقوة عند اعلي مستوي بلغها في تاريخه الآن ليبلغ 1446 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1265 جنيها)

وأشتعل بشكل قوي أسعار الذهب في مصر عيار 21 وهو الأكثر مبيعا ليرتفع بحوالي 9 جنيهات للجرام في التعاملات ويسجل 1265 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1084 جنيهًا)

وقفز صباح اليوم سعر جرام الذهب عيار 18 الأقل سعرا محليا ليبلغ 1084 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (10120 جنيها)

وبلغت أرباح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر حوالى 72 جنيها ليسجل نحو 10120 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفع سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 44826 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.446 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستفادت التعاملات في البورصة العالمية للمعادن من تحرك سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم لتسجل نحو 1773 دولارا مع تخوفات من هبوطها مجددا.