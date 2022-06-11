أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 11-6-2022.. وقفزة في عيار 21

أنهت البورصة العالمية للمعادن آخر جلساتها الأسبوعية على صعود كبير بأكثر من 1% في سعر الذهب اليوم ليعوض جزءامن خسائره على مدار الأسبوع، لترتفع معها أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 11-6-2022 في بداية تعاملات اليوم بسوق الصاغة المحلية.

وصعد سعر الذهب عالميا على خلفية قفزة في التضخم بالسوق الأمريكية ، صاحبه ارتفاع في المعدن الأصفر محليا ، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا ومبيعا في مصر نحو 1004 جنيهات للجرام، مقارنة بسعره أمس التى سجلت 996 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب اليوم

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 11-6-2022:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1150 جنيها)

ووفقا لتعاملات اليوم فقد ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 بقيمة نحو 8 جنيهات اليوم ، ليبلغ 1150 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1004 جنيهات)

كما تأثر أيضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 وصعد كباقي الأعيرهةبشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1004 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (860 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة ارتفاعا بنحو 9 جنيهات ، ليبلغ 860 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8032 جنيها)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بقيمة 64 جنيها ليسجل نحو 8032 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

كما تأثر سعر أوقية الذهب عيار 24 بتلك الارتفاعات ليصل لنحو 35650 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.150 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفع سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم ليسجل نحو 1871 دولارا.

وربحت أوقية الذهب خلال التعاملات نحو 30 دولارا للأوقية بنهاية تعاملات البورصة العالمية أمس ويقفز معها أسعار الذهب اليوم في مصر