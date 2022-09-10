أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 10-9-2022.. وارتفاع عيار 21 صباحا



أغلقت بورصة المعادن العالمية تداولاتها الأسبوعية على ارتفاع في أوقية الذهب على أن تعاود التعاملات الإثنين المقبل ، لتصعد معها أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 10-9-2022 في التعاملات الصباحية بمحال الصاغة بقيمة جنيهين لكل جرام.

وسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1112 جنيها للجرام، بعد هبوطه أمس حيث بلغ مساء 1110 جنيهات، غير متضمنة المصنعية والتى تتراوح ما بين 60 إلى 120 جنيها للجرام ، فيما تراجع الطلب على المعدن داخل الأسواق المحلية.

سعر الذهب اليوم في مصر

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 10-9-2022 :

سعر جرام الذهب عيار 24 (1272 جنيها)

وشهد جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعر تسجيل أرباح طفيفة بلغت جنيهين ، في تعاملات الصباح ، ليبلغ 1272 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1112 جنيها)

أما العيار الأعلى مبيعا وانتشارا في مصر ، وهو عيار 21 فقد شهد ارتفاعا ليحافظ على مكاسبه مثل باقي الأعيرة بالتعاملات ليبلغ 1112 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 (954 جنيهًا)

فيما اشتعل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة ليربح جنيهين وهو العيار الأقل جودة والأكثر تشكيلا ليبلغ 954 جنيهًا فى التعاملات؛ كما أنه العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري والأكثر في حساب المصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8896 جنيها)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر لنحو 8896 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وصعد سعر أوقية الذهب عيار 24 لنحو 39432 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.272 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

كما ارتفع سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم لنحو 1716 دولارا في التعاملات الأسبوعية للبورصة العالمية.