أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 10-7-2021.. وصعود عيار 21

ارتفاع مستمر لليوم الثاني سجلته أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 10-7- 2021، بشكل طفيف في مطلع التعاملات اليوم عند محلات الصاغة في السوق المحلية ، على خلفية صعود سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية للمعادن في آخر أيام تعاملاتها الأسبوعية.

وارتفع سعر جرام الذهب الآن في مصر بمقدار جنيهين للجرام ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 788 جنيها للجرام، مقارنة بأسعاره خلال تعاملات أمس والتى سجلت 786 جنيها ، غير متضمنة المصنعية التى تختلف من عيار لآخر. المشغولات الذهبية

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 8-7–2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (900 جنيه)

وقفز سعر جرام الذهب عيار 24 الذي سجل ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات الآن ليسجل 900 جنيه، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (788 جنيها)

فيما صعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بنحو 2 جنيه في التعاملات ليبلغ 788 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (675 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 طريقه نحو الصعود بشكل ملحوظ ليسجل 675 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6304 جنيهات)

وصعد سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر ليبلغ نحو 6304 جنيهات، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27900 جنيه، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 900 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1809 دولارات.

يذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.