أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 10-12-2022.. وتراجع عيار 21

تراجعت مجددا أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 10-12-2022 وسط تذبذب في السعر محليا وعالميا بشكل ملحوظ في مطلع تداولات اليوم بسوق الصاغة ، على العكس من صعود سعر الأوقية نحو 15 دولارا خلال تعاملات البورصة العالمية للمعادن مع تذبذب الأسواق في آخر أيامها.

وخسر سعر الذهب في مصر صباحا نحو 20 جنيها من قيمته ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1680 جنيها، مقارنة بسعره مساء أمس التى سجلت 1700 جنيه، غير شامل المصنعية ، بالتزامن مع وجود طلب ملحوظ محليا.

سعر الذهب اليوم

وتقوم “المال” فى التقرير التالي برصد أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 10-12-2022 والطلب على المعدن بالسوق.

سعر جرام الذهب عيار 24 (1920 جنيها)

وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب، إن سعر جرام الذهب عيار 24 هبط بشكل ملحوظ ، ليسجل 1920 جنيها ، ولا يزال العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1680 جنيها)

وأضاف عضو شعبة الذهب ، هبط أيضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 رغم صعود أوقية الذهب عالميا ليبلغ 1680 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا والأعلى بيعا في السوق.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1425 جنيهًا)

وانخفض أيضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ، ليسجل الأقل سعرا محليا ويبلغ 1425 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (13440 جنيها)

وخسر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 80 جنيها من قيمته ويسجل نحو 13440 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 لنحو 59520 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.920 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1798 دولارا ، فيما يستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في البنوك.