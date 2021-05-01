اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 1-5-2021 وثبات عيار 21

عيار 21 يسجل 776 جنيها للجرام الواحد
عمر سالم 4:35 م, السبت, 1 مايو 21 4:35 م, السبت, 1 مايو 21

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شهدت أوقية الذهب عالميًّا حالة من الثبات بشكل ملحوظ فى بورصة المعادن العالمية للإجازة الأسبوعية للبورصة ، لتستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 1-5-2021، بشكل ملحوظ في منتصف التعاملات المسائية، في محالّ الذهب بسوق الصاغة المحلية. 

ولم تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم أى تغير بعد هبوط السعر صباحا ليبلغ سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن، نحو 776 جنيهًا للجرام؛ وهي نفس الأسعار خلال التعاملات الصباحيه اليوم غير شاملة المصنعية التى تختلف من عيار لآخر.
أسعار الذهب اليومأسعار الذهب

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 1-5-2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (887 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 استقرارًا خلال التعاملات اليوم ليسجل 887 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته هى الأعلى.

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سعر جرام الذهب عيار 21 (776) كما لم يتغير سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل ملحوظ ليسجل 776 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (664 جنيهًا)

وثبت سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 664 جنيهًا فى التعاملات اليوم؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6208 جنيهًا)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6208 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

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سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27495 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 887 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

سعر أوقية الذهب بالدولار

سجلت أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية اليوم نحو 1769  دولارًا ببداية التعاملات.

ثبات واستقرار أسعار الذهب في مصر لمدة يومين

جدير بالذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.

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ومن المقرر أن يشهد سعر الذهب في مصر استقرارا لمدة يومين (السبت والأحد )على خلفيه توقف التعاملات العالمية ببورصة المعادن للإجازة الأسبوعية ، بعد تسجيلها تراجع قدره نحو 1% بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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