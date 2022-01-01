أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 1-1-2022 وعيار 21 يقفز أول أيام العام

أنهت البورصة العالمية للمعادن تداولاتها الأسبوعية على قفزة في سعر الذهب اليوم بأكثر من 12 دولارا للاوقية الواحدة، ليرتفع معها أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 1-1-2022 وينهي تعاملاته الأسبوعية على صعود كبير في أول ايام العام الجديد في جميع محال الصاغة على مستوى الجمهورية.

وربحت أسعار الذهب اليوم في مصر جنيهين جديدين، ويرتفع سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن إلى نحو 798 جنيه للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات أمس التي سجلت 796 جنيها، غير متضمنة المصنعية مع صعود أوقية الذهب.

أسعار الذهب في مصر ترتفع اول ايام العام

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السيت 1-1-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (911 جنيها)

صعد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بشكل ملحوظ خلال التعاملات الآن ليسجل 911 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (798 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 قفزة كبيرة بشكل متواصل لليوم الثانى في التعاملات ليبلغ 798 جنيها، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (685 جنيهًا)

واستمر سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا في الارتفاع محليا ليسجل 685 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6384 جنيها)

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر وربح نحو 16 جنيها ويسجل نحو 6384 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28240 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 911 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وسجلت أسعار أوقية الذهب عالميًّا ارتفاعا كبيرا خلال التعاملات أمس لتبلغ نحو 1828 دولارا.