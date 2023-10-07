أسعار الذهب اليوم في مصر السبت .. عيار 21 يقفز 25 جنيها للجرام

ارتفع في نهاية التعاملات المسائية أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 7-10-2023 بكافة المحافظات بعد هبوطها القوي منتصف التداولات بسوق الصاغه المحلية ، لتعاود الصعود رغم انخفاض الاوقية في بورصة التعاملات العالمية.

وقال شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية ، ان المعدن الاصفر قفز بقيمة 25 جنيها للجرام بالتزامن مع هبوط تراجع الاوقية عالميا ، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية نحو 2190 جنيه للجرام، مقارنة بسعره صباحا البالغ 2165 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

وترصد جريدة “المال” أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 7-10-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (2501 جنيها)

وعاود العيار الاقل مبيعا في مصر وهو جرام الذهب عيار 24 الارتفاع مجددا ، ليسجل العيار الاعلى سعرا بسوق الصاغة نحو 2501 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2190 جنيه)

وارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل ملحوظ ايضا رغم هدوء الطلب محليا ليبلغ 2190 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1879 جنيهًا)

فيما قفز بشكل طفيف سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرا محليا عند مستويات 1879 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (17520 جنيه)

ارباح جديدة حققها سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بقيمة 200 جنيها ليبلغ 17520 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد ليربح نحو 160 جنيها للجنيه

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 77531 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.501 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وانخفض في التعاملات في البورصة العالمية للمعادن مساء اليوم سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات لتسجل نحو 1832 دولار.