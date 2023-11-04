أسعار الذهب اليوم في مصر السبت.. عيار 21 يرتفع 5 جنيهات للجرام

زيادة جديدة سجلها المعدن الاصفر في افتتاح التعاملات الصباحية أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 4-11-2023 بكل المحافظات بعد هبوطها أمس بسوق الصاغة المحلية، لتعاود الارتفاع مدعومة بصعود الأوقية في بورصة المعادن العالمية.

كشفت مصادر بسوق الصاغة لـ”المال” أن سعر الجرام ارتفع بقيمة 5 جنيهات، ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوى الجمهورية إلى 2555 جنيهًا، مقارنة بسعره أمس البالغ 2550 جنيهًا، غير متضمنة المصنعية، والتى تحدد وفقا لكل عيار.

وترصد جريدة “المال” أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 4-11-2023, في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (2920 جنيها)

وتحرك صباح اليوم جرام الذهب عيار 24 ليرتفع مجددا ، ليسجل العيار الأعلى سعرًا بسوق الصاغة نحو 2920 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2555 جنيهًا)

وصعد أيضًا سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل طفيف في التداولات الصباحية بشكل ملحوظ ليبلغ 2555 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2190 جنيهًا)

وارتفع مجددا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل قيمة محليًا عند مستويات 2190 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (20440 جنيهًا)

فيما شهد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر تحقيق أرباح بقيمة 40 جنيهًا ليبلغ 20440 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 مكاسب جديدة لتصل إلى نحو 90520 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

أما عن سعر كيلو الذهب عيار 24 فقد سجل حوالي 2.920 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وارتفع سعر أوقية الذهب في التعاملات في البورصة العالمية للمعادن بنهاية التداولات الأسبوعية، لتسجل نحو 1993 دولارًا قبل توقف التعاملات للإجازة الأسبوعية.