أسعار الذهب اليوم في مصر السبت تتراجع.. وعيار 21 يسجل 2180 جنيها

تواصل أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 15-7-2023 التراجع بشكل ملحوظ في سوق الصاغة بجميع المحافظات بالتزامن مع هدوء الطلب على المعدن الأصفر في الأسواق ، رغم إنهاء بورصة المعادن الدولية تداولاتها الأسبوعية على ارتفاع هو الأعلى منذ 3 اسابيع بعد تحقيقها مكاسب بلغت 1.6% في أوقية الذهب.

وخسر الجرام 10 جنيهات مساء اليوم ومازال سعر الذهب محليا يحتاج لمحفزات تدفعها للصعود وتحرك الطلب، فيما بلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 2180 جنيها للجرام، مقارنة بسعره صباحا البالغ 2190 جنيها للجرام بدون احتساب المصنعية.

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 15-7-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 ( 2492 جنيها)

وأعلنت شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية ، أن سعر جرام الذهب عيار 24 تراجع مساء اليوم في مصر بشكل ملحوظ ، ليسجل 2492 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2180 جنيها)

وأضافت تقارير شعبة الذهب، مواصلة سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 هبوطه على خلفية تراجع الطلب في التعاملات ليبلغ 2180 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1869 جنيهًا)

أما عن سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 فقد انخفض على مدار اليوم ليسجل الأقل سعرا في مصر ويبلغ 1869 فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (17440 جنيها)

محليا تراجع اليوم سعر الجنيه الذهب في مصر ليفقد 120 جنيها من قيمته ليبلغ نحو 17440 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وشهدت أوقية الذهب عيار 24 هبوط محليا رغم ارتفاعها عالميا لتسجل في سوق الصاغة نحو 77252 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

كما انخفض خلال جلسات اليوم سعر كيلو الذهب عيار 24 بهبوط الجرام ليهبط عند مستويات حوالي 2.492 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1955 دولار.