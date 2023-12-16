أسعار الذهب اليوم في مصر السبت .. استقرار عيار 21 بعد خسائر 20 جنيها

استقرار جديد في تداولات سوق الصاغة الليلة بالمحافظات شهدتها أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 16-12-2023 قرب اعلى مستوياتها التاريخية ، بالتزامن مع ثبات سعر الاوقية على خلفية توقف تداولات بورصة المعادن الدولية للاجازة الاسبوعية واغلاقها على هبوط قوي للاوقية

ويتزامن ثبات جرام الذهب بعد تكبده خسائر بنحو 20 جنيها صباح اليوم ، فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 2880 جنيه للجرام، وهو نفس سعره الصباحي والمصنعية على الجرام

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 16-12-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (3291 جنيها)

ومازال سعر جرام الذهب عيار 24 يحاول الاقتراب من حاجز 3300 جنيها للجرام بعد ان استقر اليوم عند مستويات 3291 جنيها، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 2880 جنيه)

ولازال سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 يواصل مستويات المرتفعه خلال تعاملات اليوم ليبلغ 2880 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2470 جنيهًا)

ثبات يسيطر على سعر جرام الذهب عيار 18 الاقل قيمة في سوق الصاغة ليسجل مستويات 2470 جنيهًا فى التعاملات.

سعر الجنيه الذهب اليوم (23040 جنيه)

كما شهد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر عدم تغير في التداولات المسائية لببلغ نحو 23040 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في مصر.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

فيما لم يتغير سعر سبيكة الذهب عيار 24 في سوق الصاغة لتصل الى 102021 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 3.291 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستقر سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم بعد هبوطه بقوة امس نحو 2019 دولار.