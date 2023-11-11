أسعار الذهب اليوم في مصر السبت.. استقرار عيار 21 بعد خسائر 25 جنيهًا

شهدت سوق الصاغة أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 11-11-2023، خلال التعاملات الصباحية، استقرارا متواصلا فى جميع المحال بمختلف المحافظات عند مستويات مرتفعة، بالتزامن مع ثبات سعر الأوقية على خلفية توقف تداولات بورصة المعادن الدولية للإجازة الأسبوعية وإغلاقها على هبوط قوى للأوقية.

ويتزامن ثبات جرام الذهب بعد تكبده خسائر بلغت نحو 25 جنيها على مدار يومين، فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 2585 جنيها، وهو نفس سعره أمس والمصنعية على الجرام.

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 11-11-2023:

سعر جرام الذهب عيار 24 (2954 جنيها)

ومازال سعر جرام الذهب عيار 24 يحاول الاقتراب من حاجز 2300 جنيه للجرام، بعد أن استقر اليوم عند مستويات 2954 جنيها، علمًا بأنه العيار الأكثر جودة.

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 2585 جنيها)

واستقر مجددا سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 خلال تعاملات اليوم ليبلغ 2585 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا، ومازال المعدن يستفيد من مبادرة إعفاء واردات الذهب من الخارج جمركيا لمدة 6 أشهر جديدة.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2216 جنيهًا)

ثبات يسيطر أيضا على سعر جرام الذهب عيار 18 الأقل قيمة في سوق الصاغة ليسجل مستويات 2216 جنيهًا فى التعاملات.

سعر الجنيه الذهب اليوم (20680 جنيها)

وشهد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر عدم تغيرا في التداولات الصباحية لببلغ نحو 20680 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في مصر.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

فيما لم يتغير سعر سبيكة الذهب عيار 24 في سوق الصاغة لتصل إلى 91574 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالى 2.954 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستقر سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم بعد هبوطه بقوة أمس نحو 1936 دولار.