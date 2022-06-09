أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 9-6-2022.. وعيار 21 يواصل الثبات

استقرار مستمر على مدار اليوم الثاني في البورصات العالمية للذهب قبل نهاية تعاملاتها الاسبوعية ، كما يضرب الثبات ايضا أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 9-6-2022 في بداية تعاملات اليوم في محال الصاغه على مستوي الجمهورية وعدم ثبات سعر الدولار محليا.

ويتأثر سعر الذهب في مصر باوقية الذهب عالميا بالاضافة لسعر الدولار امام الجنية ، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي ليسجل الان نحو 1005 جنيه للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات امس ، غير متضمنة المصنعية مع استمرار عدم صعود الطلب.

سعر الذهب اليوم

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 9-6-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1155 جنيها)

وشهد سعر الذهب في السوق المحلي ثباتا طوال اليوم ليستمر سعر جرام الذهب عيار 24 ، عند نفس المستوي الآن ليسجل 1155 جنيها، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 1005 جنيه)

ولم يتغير سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ليواصل ثباته بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1005 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (864 جنيهًا)

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرا استقرارا على مدار اليوم 864 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8048 جنيها )

كما سجل سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر نحو 8048 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

ولم يتغير سعر أوقية الذهب عيار 24 الذي سجل نحو 35805 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

فيما شهد سعر كيلو الذهب عيار 24 ثبات ليستمر عند 1.155 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

ولم يتغير سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1848 دولارًا ، ليواصل معه أسعار الذهب اليوم في مصر الثبات على مدار اليوم