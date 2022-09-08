أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 8-9-2022.. وعيار 21 يرتفع 4 جنيهات

كشف مصدر مسئول في شعبة الذهب بالغرفة التجارية عن ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 8-9-2022 بشكل ملحوظ في مطلع تعاملات اليوم ، على خلفية تحرك سعر اوقية الذهب عالميا ، بالاضافة الى صعود سعر الدولار امام الجنية.

واضاف المصدر في تصريحات للمال ، ان سعر الجرام ربح صباح اليوم حوالى 4 جنيهات للجرام ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر نحو 1112 جنيه للجرام، مقارنة بسعر الجرام خلال امس التى سجلت 1108 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار .

سعر الذهب اليوم في مصر

وترصد جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 8-9-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1270 جنيها)

وبلغت أرباح سعر الذهب عيار 24 نحو 4 جنيهات ، ويسجل اعلى سعر في مصر خلال التعاملات الآن ليبلغ 1270 حنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1112 جنيه)

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 سجل ارتفاع ملحوظ صباحا مع تحرك السعر العالمي ، ليسجل في التعاملات نحو 1112 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (952 جنيهًا)

وارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعر محليا نظرا لانه الاقل جودة والاكثر تشكيلا ليبلغ 952 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8896 جنيه)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 8896 جنيه، ليربح 32 جنيها للجنيه الواحد ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 39370 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.270 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وقفزت الأسعار في التعاملات بالبورصة فيما ربح المعدن الاصفر عالميا نحو 4 دولار ، ويعاود الصعود خلال التعاملات اليوم ويبلغ نحو 1718 دولار .