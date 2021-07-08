أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 8-7-2021 وتراجع عيار 21

تراجع مستمر تسجله اوقية الذهب عالميا في رابع ايام تعاملاتها بشكل ملحوظ ، ليستمر أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 8-7-2021 في الهبوط بشكل ملحوظ في بداية التعاملات اليومية الصباحيه في سوق الصاغة المحلية ، مع انخفاضها في بورصة المعادن العالمية.

وسجل سعر الذهب اليوم في مصر الان انخفاضا بقيمة جنيها ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 785 جنيه للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات الصباح التى سجلت 786 جنيها، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيارالجنيه الذهب

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 8-7–2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (896جنيها)

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 896 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (785 جنيه)

فيما شهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 هبوطا بشكل متواصل لليوم الثاني في التعاملات ليبلغ 785 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (673 جنيهًا)

كما انخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة في السوق المحلي ليسجل 673 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6280 جنيه)

وسجل سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر نحو 6280 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27725 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 896 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1798 دولارًا.

جدير بالذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه