أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 8-6-2023.. استقرار عيار 21

واصلت أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 8-6-2023 استقرارها وسط التذبذب خلال تداولات سوق الصاغة وتستمر في نفس النطاق منذ بداية الأسبوع في ظل عدم وضوح الرؤية خلال الفترة الحالية وترقب الأسواق لأية مستجدات تظهر ، بالإضافة إلى التحركات العرضية لأسواق الذهب العالمي.

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 2340 جنيها للجرام غير شامل المصنعية بعد أن استمرت أسعار الذهب خلال جلسة أمس في التداول تحت المستوى 2355 جنيها للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما لم يتغير سعر جرام الذهب عيار 18 الأكثر طلبا في القاهرة ليبلغ نحو 2000 جنيه بدون مصنعية ، مع استقرار أسعار الذهب اليوم في مصر بمختلف المحافظات.

سعر الجنيه الذهب في مصر

بينما استقر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر عند مستويات 18720 جنيها ، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21.

ومن المتوقع أن يستمر أداء الذهب في التداول في نطاقات محددة خلال الفترة القادمة حتى يحدث تغير في العوامل الحالية في الأسواق، خاصة في ظل عدم وضوح الصورة لدى العديد من المشاركين في الأسواق وسط استمرار التحركات الحكومية لتدبير السيولة الدولارية.

وقامت كل من وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي بحصر الشركات المملوكة لكل منهما من أجل تحديد الشركات التي يمكن التخارج منها بشكل سريع، وذلك بخلاف الـ 32 شركة التي أعلنت عنها الحكومة المصرية مطلع هذا العام.

والهدف من التخارج من الشركات الجديدة هو سرعة تنفيذ التخارج وتوفير سيولة دولارية لجمع 2 مليار دولار من بيع الأصول كما هو مستهدف من قبل الحكومة قبل نهاية العام المالي الجاري في 30 يونيو.

في الوقت نفسه، تستمر الحكومة في برنامج الـ 32 شركة والذي شهد حتى الآن بيع شركة البويات والصناعات الكيماوية بقيمة 25 مليون دولار، بالإضافة إلى طرح حصة بنسبة 10% من الشركة المصرية للاتصالات والتي كانت خارج برنامج الطروحات.

التحركات الحكومية المكثفة خلال الفترة الأخيرة أعادت الهدوء إلى الأسواق بعض الشيء ولكن الحذر مستمر، هذا بالإضافة إلى استمرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار دون تغير في البنوك الرسمية حتى الآن عند 30.95 جنيه لكل دولار.

منذ ملامسة أسعار الذهب القاع السعري عند 2200 جنيه للجرام شهدت أسعار الذهب اضطرابا وعدم وضوح للاتجاه قبل أن ترتد وتستقر حول المستويات الحالية، واستمر الحذر في الأسواق حتى الآن مع توقع تحركات جديدة بحلول الشهر الجديد.

البنك الدولي توقع أن تسجل مصر نموا اقتصاديا بنسبة 4% خلال العام الجاري والعام المقبل، على أن يرتفع معدل النمو إلى 4.7% في عام 2025 في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد العالمي تباطؤا وفقا لتوقعات البنك الدولي.

أيضاً أشار رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب إلى أن مصر استطاعت سداد 9 مليارات دولار خلال الستة أشهر الأولى من العام لأقساط وفوائد ديون مستحقة على الحكومة. لافتا إلى استحقاق قسط دين آخر خلال شهر يونيو الجاري وسيتم سداده في موعده.